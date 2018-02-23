يجري مجلس الأمن الدولي تصويتا، يوم الجمعة، على مشروع قرار يطالب بهدنة لمدة 30 يوما في سوريا للسماح بتسليم المساعدات والإجلاء الطبي.

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وقالت بعثة الكويت بالأمم المتحدة والتي ترأس مجلس الأمن الدولي هذا الشهر، إن "المجلس سيصوت على مشروع القرار الساعة 11 صباح يوم الجمعة بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1600 بتوقيت جرينتش).

واقترحت روسيا يوم الخميس إدخال تعديلات على مشروع القرار الذي صاغته الكويت والسويد، بعد أن قالت بان "صياغته غير واقعية وإن أعضاء مجلس الأمن لا يمكنهم فرض هدنة في سوريا دون التشاور مع الأطراف المعنية".

ولم تتضح بعد التغيرات التي أُدخلت على مشروع القرار.

وقالت فرنسا يوم الخميس انه يجب يتوجب دراسة التعديلات التي اقترحتها روسيا على مشروع قرار مجلس الأمن الدولي حول الهدنة الإنسانية في سوريا، مشيرا إلى أن باريس تصر على الإسراع في إعلان نظام وقف إطلاق النار في سوريا.

وكان مجلس الأمن اجتمع يوم الخميس للتصويت على مشروع القرار الكويتي – السويدي بشأن الهدنة في سوريا، إلا انه تم تأجيل التصويت.

ويتطلب القرار لتمريره تسعة أصوات مؤيدة وعدم استخدام أي من الدول الخمس دائمة العضوية، وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، حق النقض.

واستخدمت روسيا حق النقض ضد 11 قرارا في مجلس الأمن بشأن سوريا منذ بداية الحرب الأهلية هناك في 2011.

سيريانيوز