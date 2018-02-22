أعلن المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فرانسوا ديلاتر، الخميس، أنه يتوجب دراسة التعديلات التي اقترحتها روسيا على مشروع قرار مجلس الأمن الدولي حول الهدنة الإنسانية في سوريا، مشيرا إلى أن باريس تصر على الإسراع في إعلان نظام وقف إطلاق النار في سوريا.

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وقال ديلاتر خلال اجتماع مجلس الأمن لبحث الأوضاع في سوريا "لقد أخذنا بعين الاعتبار نية روسيا اقتراح تعديلات على مشروع القرار", مضيفا "علينا أن ندرسها، لكن من الضروري أن نعتمد هذا القرار بسرعة، حتى يبدأ نظام وقف إطلاق النار عمله بأسرع ما يمكن".

وقدمت روسيا، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي، تعديلات على مشروع قرار السويد والكويت حول الهدنة الإنسانية في سوريا.

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف قال في وقت سابق اليوم أن روسيا مستعدة للنظر في قرار مجلس الأمن لإرساء الهدنة في سوريا، مضيفا لقد اقترحنا صيغة واضحة، تقول إن نظام وقف النار لا يجب أن يطبق على داعش وجبهة النصرة وغيرهما من المجموعات التي تتعاون معهما وتطلق القذائف على دمشق. الشركاء الغربيون، للأسف، لا يرغبون في إقصاء الإرهابيين عن نظام وقف إطلاق النار. وهذه نقطة تثير التساؤلات أيضا.

وبرزت ردود افعال دولية منددة ورافضة لمايجري للتصعيد في منطقة الغوطة, وسط دعوات لوقف اطلاق النار والسماح بدخول المساعدات للمنطقة.

وتخضع بلدات الغوطة, التي تعاني من الحصار منذ العام 2012, لسيطرة عدة فصائل معارضة أبرزها "جيش الإسلام", "فيلق الرحمن", طوال معظم فترات الصراع .

وتعد منطقة الغوطة من ضمن الدول المشمولة في اتفاق مناطق خفض التصعيد والذي توصلت إليه الدول الضامنة خلال اجتماع استانا منذ أيلول الماضي.