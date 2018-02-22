نابولي يودع رغم فوزه أمام لايبزيغ وتأهل لاتسيو واتلتيكو ومدريد وليون بالدوري الأوروبي اخبار الرياضة شارك

ودع نابولي الايطالي مسابقة الدوري الاوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ) رغم تغلبه على مضيفه لايبزيغ الالماني الخميس 2-0 في اياب الدور 32.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وسجل البولندي بيوتر زيلينسكي (33) ولورنزو اينسينيي (86) هدفي المباراة، لكن ذلك لم يكن كافيا للحؤول دون خروج فريقهما وتأهل لايبزيغ الى ثمن النهائي في أول مشاركة قارية له، وذلك بفضل فوزه ذهابا على ملعب "سان باولو" بنتيجة 3-1.



وضمن لاتسيو الإيطالي تأهله بفوزه العريض على ضيفه ستيوا بوخارست الروماني 5-1، وكان لاتسيو خسر لقاء الذهاب 1-صفر، لكن سرعان ما أطلق اللقاء من نقطة الصفر بهدف في الدقيقة 7 لتشيرو ايموبيلي الذي أضاف هدفين آخرين في الدقيقتين 43 و71، فيما كان الهدفان الآخران من نصيب الأنغولي باستوس (35) والبرازيلي فيليبي اندرسون (51).



أما الهدف الوحيد للضيوف فكان للفرنسي هارلم غنوهيريه (82).



وعبر اتلتيكو مدريد الإسباني الى الدور ذاته بفوزه على ضيفه كوبنهاغن الدنماركي 1-صفر على ملعب "واندا متروبوليتانو" في مدريد.



يذكر أن اتلتيكو توج بلقب المسابقة عامي 2010 و2012 على حساب فولهام الإنكليزي ومواطنه اتلتيك بلباو على التوالي.



وحجز ليون الفرنسي مقعدا له في ثمن النهائي بتغلبه على ضيفه فياريال الإسباني 1-صفر، وسجل البوركيني برتران تراوريه (85) هدف ليون الذي حسم ايضا لقاء الذهاب لصالحه 3-1.



وأكمل فياريال المباراة بعشرة لاعبين في الدقائق الـ12 الأخيرة بعد طرد مدافعه خاومي كوستا.



كما بلغ زينيت سان بطرسبورغ الروسي الدور ذاته بفوزه الكبير على ضيفه سلتيك الاسكتلندي 3-صفر الخميس في اياب الدور الثاني.



وبدوره تأهل لوكوموتيف موسكو الروسي بتغلبه على نيس 1-0 في اياب الدور 32.



وجدد الفريق الروسي تفوقه على نظيره الفرنسي بعد ان تغلب عليه في مباراة الذهاب في فرنسا 3-2، وبمجموع المباراتين (4-2). سيريانيوز 2018-02-22 18:29:18 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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