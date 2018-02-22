قال مندوب روسيا الدائم في الامم المتحدة فاسيلي نيبينزيا اننا لم نتلق أي توضيحات حول مقترح وقف إطلاق النار في الغوطة

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وقال نيبينزيا​ خلال جلسة ل​مجلس الأمن​ حول الأوضاع الأخيرة في ​الغوطة الشرقية​ أنه "حان وقت المُصارحة حول ما يجري في ضاحية دمشق"، مشيراً إلى أن "الإعلام الدولي ينشر معلومات مغلوطة حول الأوضاع في الغوطة الشرقية والعالم يستقي المعلومات من مجموعة الخوذ ​البيضاء​ المرتبطة بالإرهابيين".

ولفت نيبينزيا إلى أن "أفراد ​الدفاع المدني​ السوري يرتبطون بالمنظمات الإرهابية"، مشيراً إلى أن "هناك آلاف من المنتمين إلى جماعات إرهابية موجودون في الغوطة"، مفيداً أن "الإرهابيين في الغوطة يقصفون العاصمة دمشق بشكل دوري".

وكشف نيبينزيا عن أن "فصائل المعارضة خرقت وقف النار وقصفت دمشق"، مشيراً إلى أن "المسلحين في ​سوريا​ يتمركزون في المنشآت الطبية والتربوية".

ومن المرجح ان يصوت مجلس الامن على مشروع قرار كويتي- سويدي, يدعو الى وقف اطلاق النار في الغوطة الشرقية بريف دمشق والسماح بادخال المساعدات اليها وباقي المناطق المحاصرة.

وبرزت ردود افعال دولية منددة ورافضة لمايجري للتصعيد في منطقة الغوطة, وسط دعوات لوقف اطلاق النار والسماح بدخول المساعدات للمنطقة.

وتواصل قوات الجيش النظامي, عمليات القصف الجوي والصاروخي والمدفعي في الغوطة الشرقية بريف دمشق محققةً تقدماً, فيما أدت عمليات القصف إلى مقتل وجرح العشرات في قرى وبلدات غوطة دمشق, مع وصول ارتال عسكرية كبيرة تضم آليات ثقيلة وشاحنات تحمل دبابات وراجمات صواريخ توجهت إلى محيط الغوطة الشرقية استعدادا لبدء هجوم كبير في المنطقة.

وتخضع بلدات الغوطة, التي تعاني من الحصار منذ العام 2012, لسيطرة عدة فصائل معارضة أبرزها "جيش الإسلام", "فيلق الرحمن", طوال معظم فترات الصراع .

وتعد منطقة الغوطة من ضمن الدول المشمولة في اتفاق مناطق خفض التصعيد والذي توصلت إليه الدول الضامنة خلال اجتماع استانا منذ أيلول الماضي.