استهدفت قوات النظام أكثر من مرة مديرية الخدمات الفنية التابعة للحكومة المؤقتة في الغوطة الشرقية, فيما قام موظفو المديرية بنقل محتويات المديرية إلى مكان امن.

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وقالت الحكومة المؤقتة على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي انه بعد تعرضه للقصف أكثر من مرة قام موظفوا مديرية الخدمات في غوطة دمشق بنقل محتويات المديرية إلى مكان أمن أمس الأربعاء"

وقال مدير المركز في الغوطة الشرقية المهندس بسام زيتون أنه تم نقل محتويات المديرية من تجهيزات وأوراق رسمية تهم المواطنين والصندوق المالي إلى مكان أكثر أمنا، بعد تعرضه للقصف خلال اليومين السابقين جراء الحملة الهمجية التي تقوم بها قوات النظام وحليفه الروسي على الغوطة كافة".

وتواصل قوات الجيش النظامي, عمليات القصف الجوي والصاروخي والمدفعي في الغوطة الشرقية بريف دمشق محققةً تقدماً, فيما أدت عمليات القصف إلى مقتل وجرح العشرات في قرى وبلدات غوطة دمشق, مع وصول ارتال عسكرية كبيرة تضم آليات ثقيلة وشاحنات تحمل دبابات وراجمات صواريخ توجهت إلى محيط الغوطة الشرقية استعدادا لبدء هجوم كبير في المنطقة.

وتخضع بلدات الغوطة, التي تعاني من الحصار منذ العام 2012, لسيطرة عدة فصائل معارضة أبرزها "جيش الإسلام", "فيلق الرحمن", طوال معظم فترات الصراع .

وتعد منطقة الغوطة من ضمن الدول المشمولة في اتفاق مناطق خفض التصعيد والذي توصلت إليه الدول الضامنة خلال اجتماع استانا منذ أيلول الماضي.