بحث الرئيس بشار الاسد مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي الى سورية الكسندر لافرينتيف, الخميس, التعاون بين سورية وروسيا في محاربة المجموعات الإرهابية وما تم انجازه والاتفاق عليه في مؤتمر الحوار الوطني السوري السوري في سوتشي.

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وقالت رئاسة الجمهورية العربية السورية في بيان لها على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي انه "جرى خلال اللقاء بحث استمرار التعاون والتنسيق بين سورية وروسيا في محاربة المجموعات الإرهابية وتكثيف جهودهما المشتركة الرامية لتهيئة الظروف الملائمة لدفع المسار السياسي والبناء على ما تم إنجازه والاتفاق عليه في مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي بما يمكّن السوريين من تقرير مستقبل بلدهم ويحفظ سيادته ووحدة أراضيه".

وتمخض مؤتمر سوتشي الذي عقد في 29 و30 كانون الثاني الماضي عن بيان ختامي تضمن عدة بنود اهمها حق الشعب السوري في تحديد مستقبل بلاده بشكل مستقل وبطريقة ديمقراطية عبر الانتخابات وامتلاكه الحق في اختيار نظامه السياسي والاقتصادي والاجتماعي, وأن يقوم بواجبه وفقا للدستور بما في ذلك حماية الحدود الوطنية والشعب من التهديدات الخارجية ومكافحة الإرهاب.

وكان المبعوث الاممي الى سوريا ستافان دي ميستورا اعلن ان المشاركين في مؤتمر سوتشي اقروا بأن اللجنة الدستورية المزمع تشكيلها ستتألف من قوى تمثل الحكومة والمعارضة.

واعتبر لافرنتييف, بحسب البيان, أن "تصاعد وتيرة الاعتداءات التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية بحق الشعب السوري ودعم عدد من الدول الغربية والإقليمية لها، تؤكد نفاق تلك الدول وزيف ادعاءاتها بالعمل على إنهاء الحرب في سورية وإنجاز حل سياسي".

واتهمت روسيا عدة مرات دول غربية وعلى راسها الولايات المتحدة بـ "النفاق" فيما يتعلق بتصريحاتها على ايجاد حل سياسي للازمة في سورية وفي موضوع استخدام السلاح الكيميائي من قبل النظام خلال سنوات الازمة.

يشار الى ان زيارة لافرينتيف الى سورية هي الثانية له في غضون شهر ونصف, حيث بحث في زيارته الاولى مع الاسد أهمية التحضير الجيد لمؤتمر سوتشي بما يضمن خروجه بنتائج تلبي تطلعات الشعب السوري في حماية بلده وإعادة الأمن والاستقرار اليه.