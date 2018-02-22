كشفت تقارير أن شركة "نوكيا" تعمل على هاتف جديد باسم Nokia 8 Sirocco، على أن يكون هذا الهاتف هو Nokia 8 Pro مستقبلاً .

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وقال موقع nokiapoweruser الذي نشر التقرير، ان هذا الهاتف سيكون بديلاً لهاتف نوكيا 10 وينتظر الكشف عنه في شهر آب القادم على أن يتوفر في الاسواق خلال شهر أيلول المقبل .

ومن ناحية المواصفات، فالهاتف سيكون من الهواتف القوية والمنافسة بفضل وجود معالج سناب دراغون 845 وأقوى العتاد والمواصفات بالإضافة إلى ميزة الكاميرا المزدوجة القابلة للدوران كما هو واضح في الصور.

كما سيدعم الهاتف الشاشات الجديدة بنسبة عرض 18:9 مع وجود الزجاج من الهة الخلفية والأمامية هذه المرة.

سيريانيوز