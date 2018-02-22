تعتزم "غوغل" الشركة المالكة لـ"يوتيوب" التخلي عن الفيديوهات الاعلانية الطويلة، التي كان يعتبرها المستخدمون أسوأ شيء فيه.

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وقال موقع مجلة "بي سي ماغازين" التقني بأن "غوغل، الشركة المالكة ليوتيوب ستتخلى عن الفيديوهات الإعلانية الطويلة، التي عبر كثيرون عن تذمرهم منها، واعتبروها أسوأ شيء في يوتيوب".

ومن المقرر أن يدخل الأمر حيز التنفيذ في نيسان المقبل.

وقال متحدث باسم "غوغل" إن "الشركة ملتزمة بتقديم الإعلانات بشكل أفضل للمستهلكين، لذلك ستلغى الإعلانات الطويلة، وفي المقابل سيكون هناك شكل جديد للإعلانات مفيد للجمهور والمعلنين على حد سواء".

وسيبقي يوتيوب على الفيديوهات الإعلانية التي تتراوح مدتها بين 6- 20 ثانية، بعد أن كان مستخدمو الموقع، ممن لا يملكون حساباً مميزاً "أحمر" يعانون من اعلانات طويلة تمتد لـ30 ثانية لا يمكن تجاوزها بكبسة زر.

ويطبق يوتيوب الفيديوهات الطويلة منذ سنوات، لكن انتباه الجمهور لهذا النوع من الإعلانات شهد انخفاضا كبيرا حسب إحصاءات "غوغل".

سيريانيوز