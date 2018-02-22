تعمل "سامسونغ" على إطلاق شبكة اجتماعية خاصة بها تحمل اسم Uhssup، بالتوازي مع إطلاق هاتف جالاكسي S9 المتوقع الكشف عنه في 25 شباط الحالي.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وقال موقع phonearena الهندي، في تقرير صادر من كوريا الجنوبية، ان "Uhssup هى شبكة اجتماعية تستند على المكان، وهى مطورة من قبل سامسونج للسماح للمستخدمين مشاركة أماكانهم الحالية والتعليق على أماكن المستخدمين الآخرين، وهو الأمر الذى يعتبر مشابه بشكل كبير للكيفية التي يقوم بها المستخدمين بمشاركة أماكنهم على فيس بوك".

و من المرتقب أن توفر هذه الشبكة الاجتماعية الكثير من المميزات مثل ميزة الدردشة على غرار واتس آب وماسنجر، وغيرها من المميزات الأخرى، لكن ستظل المشكلة الأكبر هي مدى قدرة هذه الشبكة على منافسة فيس بوك وتويتر وغيرها من الشبكات لجذب المستخدمين.