حذر كبار العلماء، من شكل المستقبل في ظل وجود تقنيات الذكاء الاصطناعي الحديث، مشيرين إلى أنه قد يساعد المجرمين والإرهابيين.

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وقال تقرير حديث صادر عن 26 من كبار الخبراء نشرته صحيفة "اندبندنت" البريطانية، ، ان صورة العالم في السنوات العشر المقبلة ستكون مرعبة .

وأوضح التقرير أن "استخدام الذكاء الاصطناعي من المحتمل أن يساعد جميع أنواع الناس، بما في ذلك الدول والمجرمين والإرهابيين، وإذا لم يتحد الحكام سيكون هناك تأثير قوى على أجزاء كبيرة من حياتنا".

وبين التقرير، ان التهديدات يمكن ان تتراوح بين الهجمات من الطائرات بدون طيار القاتلة إلى البوتات التي تتلاعب في الأخبار والانتخابات.

وحذر التقرير، الذى تم نشره بعنوان "الاستخدام الضار للذكاء الاصطناعي: التنبؤ والوقاية والتخفيف"، أنه من الممكن أن تأتى العديد من الهجمات بأشكال يصعب تصورها.

وأوصى الخبراء من أجل مكافحة ذلك، بتوسيع عدد الأشخاص الذين يتم استشارتهم حول كيفية التخلص من تهديدات تقنيات الذكاء الاصطناعي.

و تم تجميع التقرير من قبل خبراء من العديد من المؤسسات الرائدة في العالم ومنظمات أبحاث الذكاء الاصطناعي، الذين يدعون أنها المرة الأولى التي يتم فيها دراسة الذكاء الاصطناعي وإساءة استخدامه في العالم بهذه الطريقة.

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