أطلقت شركة Snap المطورة لتطبيق سناب شات، ميزة "الملصقات المتحركة، على نحو يماثل تلك المتوفرة في "انستغرام".

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وقال موقع fonearena الهندي، ان التحديث الجديد لسناب شات، وضع كل من قصص الأصدقاء والاستكشاف والمحادثات الجماعية فى تبويبات منفصلة، ما يسهل على المستخدمين الوصول لكل من هذه الخدمات بشكل منفرد وسهل، كما يتيح التحديث للمستخدمين عرض قامة بالأصدقاء الذين لديهم قصص نشطة ودردشات جماعية فى علامة تبويب واحدة، بالإضافة إلى عدد آخر من المزايا.

ويمكن للمستخدمين الاستفادة من ميزة الملصقات الجديدة من خلال الضغط على الأيقونة الخاصة بها من شاشة تحرير الصورة الملتقطة، ثم يضغط للبحث للحصول على قائمة ملصقات متحركة من خدمة GIPHY، ويمكن للمستخدم بعدها الاختيار منها وتحريكها ووضعها في أي مكان يرغب به.

ومن المنتظر أن تصل هذه المميزات لمستخدمي أندرويد وآيفون بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة.

سيريانيوز