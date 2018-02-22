شهدت العاصمة دمشق, يوم الخميس, سقوط قذائف ورصاص قنص, مما اسفر عن سقوط ضحايا بينهم اطفال في عدة مناطق.

وأفاد مصدر في قيادة شرطة دمشق في تصريح لـ (سانا) بأن "مسلحين ينتشرون في الغوطة الشرقية استهدفوا حي برزة في دمشق بقذيفة هاون ما أدى إلى مقتل طفل وإصابة 6 آخرين بجروح".

وأشار المصدر إلى" وقوع أضرار مادية جراء استهداف المجموعات المسلحة بقذائف الهاون حي القيمرية بدمشق القديمة".

كما ذكر مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق بتصريح لـ (سانا) أن “عدة قذائف سقطت على منطقة جرمانا ما تسبب بأضرار مادية في المنازل والممتلكات”.

من جهتها, ذكرت مصادر مؤيدة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, نقلا عن مصدر في قيادة شرطة دمشق, ان قذيفة سقطت على برزة البلد, اسفرت عن مصرع طفل واصابة 6 اخرين بجروح.

واضافت المصادر ان 6 جرحى اصيبوا جراء سقوط قذيفة على حي الجورة بباب توما في دمشق.

واشارت المصادر الى ان قذائف سقطت في محيط القيمرية وشارع حلب وعش الورور ودمشق القديمة والبرامكة بمدينة دمشق.

وفي ريف دمشق, تحدثت المصادر عن سقوط جرحى جراء سقوط قذائف في مخيم الوافدين .

كما سقطت قذائف, وفقا للمصادر, في منطقة جرمانا, وضاحية الاسد بريف دمشق

وفي سياق متصل, بينت المصادر ان شخصين اصيبا بجروح برصاص قنص بمحيط كراجات العباسيين بدمشق.

وشهدت دمشق امس استهدافا بالقذائف, توزعت في احياء القصاع وباب توما ودمشق القديمة وباب شرقي والمجتهد والدويلعة وعش الورور وبرزة وأبو رمانة والسبع بحرات والملك فيصل وباب السلام وشارع حلب والغساني بدمشق وضاحية الاسد وجرمانا بريفها, اسفرت عن سقوط ضحايا وحدوث اضرار مادية.

وجاء استهداف العاصمة بالقذائف بالتزامن مع احتدام عمليات القصف من قبل الجيش النظامي على مناطق الغوطة الشرقية بريف دمشق, كونها منصات لإطلاق القذائف الموجهة نحو دمشق وأطرافها,مع وصول أرتال عسكرية كبيرة تضم آليات ثقيلة وشاحنات تحمل دبابات وراجمات صواريخ توجهت إلى محيط الغوطة الشرقية استعدادا لبدء هجوم كبير في المنطقة.