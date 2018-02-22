مع تساقط قذائف الهاون على مناطق بدمشق وريفها والتي اسفرت عن سقوط ضحايا..

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تقدم سيريانيوز نصائح هامة لتخفيف مخاطر تلك القذائف وهي:

1- لا تقم بإغلاق النوافذ بإحكام بوقت النوم واترك مسافة مفتوحة حوالي 3 سم ويفضل لكل النوافذ والأبواب.

2- قم بوضع لاصق عريض على كافة الزجاج الداخلي والخارجي على شكل x من الاتجاهين الخارجي والداخلي.

3- حاول قدر الإمكان أن يكون السرير بعيد عن النوافذ والأماكن الخارجية.

4- عند سماع صوت السقوط بادر فورا لقطع الكهرباء وأغلق اسطوانة الغاز.

5- من الضرورة بمكان وجود طفايات حريق متوسطة وصغيرة في المنزل مع تعلم طريقة استعمالها.

6- لا تكن فضوليا عند سماع الهاون ولا تخرج وتشاهد, اختبئ في اقرب ملجأ ان توفر.

7- عند سماع الصوت وعدم وجود ملجأ أو وجودك في الشارع أفضل وضع هو التمدد على الأرض وحماية الرأس والرقبة باليدين مع فتح الفم