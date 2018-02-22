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نصائح هامة لتخفيف مخاطر الهاون.. تعرف عليها
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الاخبار المحلية
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مع
تساقط قذائف الهاون على مناطق بدمشق وريفها والتي اسفرت عن سقوط ضحايا..
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اضـغـط هـنا
تقدم سيريانيوز نصائح هامة
لتخفيف مخاطر تلك القذائف وهي:
1- لا تقم بإغلاق النوافذ
بإحكام بوقت النوم واترك مسافة مفتوحة حوالي 3 سم ويفضل لكل النوافذ والأبواب.
2- قم بوضع لاصق عريض على
كافة الزجاج الداخلي والخارجي على شكل x من الاتجاهين
الخارجي والداخلي.
3- حاول قدر الإمكان أن يكون
السرير بعيد عن النوافذ والأماكن الخارجية.
4- عند سماع صوت السقوط بادر
فورا لقطع الكهرباء وأغلق اسطوانة الغاز.
5- من الضرورة بمكان وجود
طفايات حريق متوسطة وصغيرة في المنزل مع تعلم طريقة استعمالها.
6- لا تكن فضوليا عند سماع
الهاون ولا تخرج وتشاهد, اختبئ في اقرب ملجأ ان توفر.
7- عند سماع الصوت وعدم وجود
ملجأ أو وجودك في الشارع أفضل وضع هو التمدد على الأرض وحماية الرأس والرقبة
باليدين مع فتح الفم
8- تدرب ودرب أسرتك ومن حولك
على الدفاع المدني والإسعافات الأولية.
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2018-02-22 16:01:15
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