كشفت وزارة الخارجية الإيرانية, يوم الخميس, عن مباحثات تجريها طهران مع النظام السوري بشان سبل "خفض التصعيد" في الغوطة الشرقية وإيصال المساعدات الإنسانية الى هناك.

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وقال نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في مقابلة مع قناة "بي بي سي"، " نواصل اتصالاتنا المكثفة مع الحكومة السورية، ونحاول فهم كيف يمكننا المساهمة في خفض التصعيد، وبدء إيصال المساعدات الإنسانية للسكان الذين يعانون من الجوع في الغوطة".

وتواصل قوات الجيش النظامي, عمليات القصف الجوي والصاروخي والمدفعي في الغوطة الشرقية بريف دمشق محققةً تقدماً, فيما أدت عمليات القصف إلى مقتل وجرح العشرات في قرى وبلدات غوطة دمشق, مع وصول ارتال عسكرية كبيرة تضم آليات ثقيلة وشاحنات تحمل دبابات وراجمات صواريخ توجهت إلى محيط الغوطة الشرقية استعدادا لبدء هجوم كبير في المنطقة.

وبرزت ردود افعال دولية منددة ورافضة لمايجري للتصعيد في منطقة الغوطة, وسط دعوات لوقف اطلاق النار والسماح بدخول المساعدات للمنطقة.

ويستعد مجلس الامن الدولي, يوم الخميس, للتصويت على مشروع قرار كويتي- سويدي, يدعو الى وقف اطلاق النار في الغوطة الشرقية بريف دمشق والسماح بادخال المساعدات اليها وباقي المناطق المحاصرة.