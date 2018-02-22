وصفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، يوم الخميس، العمليات العسكرية في الغوطة الشرقية بأنها "مذبحة"، مؤكدة ان برلين ستتواصل مع موسكو لوقف العنف هناك.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

ونقلت وكالة (رويترز) عن ميركل قولها "ما نراه الآن... الأحداث المروعة في سوريا من نظام يقاتل ليس الإرهابيين بل شعبه وقتل للأطفال وتدمير للمستشفيات كل هذا مذبحة يجب إدانتها".

وتواصل قوات الجيش النظامي, عمليات القصف الجوي والصاروخي والمدفعي في الغوطة الشرقية بريف دمشق محققةً تقدماً, فيما أدت عمليات القصف إلى مقتل وجرح العشرات في قرى وبلدات غوطة دمشق, مع وصول ارتال عسكرية كبيرة تضم آليات ثقيلة وشاحنات تحمل دبابات وراجمات صواريخ توجهت إلى محيط الغوطة الشرقية استعدادا لبدء هجوم كبير في المنطقة.

وأضافت أن برلين ستبحث الوضع في سوريا مع موسكو، مشيرة "يجب أن نفعل ما في وسعنا لإنهاء هذه المذبحة".

وبرزت ردود افعال دولية منددة ورافضة لما يجري للتصعيد في منطقة الغوطة, وسط دعوات لوقف اطلاق النار والسماح بدخول المساعدات للمنطقة.

ومن المنتظر أن يعقد مجلس الامن الدولي, يوم الخميس, جلسة للتصويت على مشروع قرار كويتي- سويدي, يدعو الى وقف اطلاق النار في الغوطة الشرقية بريف دمشق والسماح بإدخال المساعدات اليها وباقي المناطق المحاصرة.

سيريانيوز