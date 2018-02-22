أصدر الرئيس بشار الأسد، يوم الخميس، مرسومين قضيا بتعيين محافظين جديدين لكل من محافظة القنيطرة ودير الزور.

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ونشرت وكالة (سانا) الرسمية نص المرسوم رقم 73 لعام 2018 القاضي بتعيين همام صادق دبيات محافظا لمحافظة القنيطرة.

والذي أنهى في مادته الأولى تعيين السيد أحمد شيخ عبد القادر محافظا لمحافظة القنيطرة الوارد في المادة 4 من المرسوم رقم 327 تاريخ 22-10-2014.

بينما نص المرسوم رقم 72 لعام 2018 على بتعيين عبد المجيد الكواكبي محافظا لمحافظة دير الزور.

وأنهى كذلك في المادة الأولى منه تعيين السيد محمد ابراهيم سمرة محافظا لمحافظة دير الزور الصادر بالمرسوم رقم 319 لعام 2016.

و أصدر الرئيس بشار الاسد, في تشرين الأول من عام 2014، مرسوما بتغيير محافظي حلب وإدلب واللاذقية والقنيطرة وطرطوس.

يشار أن الأسد أصدر عددا من المراسيم تقضي بتعيين ونقل أو إنهاء عمل عدد من المحافظين، وذلك منذ بدء الأحداث في البلاد عام 2011، حيث كان عزل بعض المحافظين محاولة لتهدئة المظاهرات في بداية الأحداث.

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