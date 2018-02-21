مانشستر يونايتد يعود بتعادل ثمين من ملعب إشبيلية بدوري أبطال أوروبا اخبار الرياضة شارك

حسم التعادل السلبي مواجهة مانشستر يونايتد الانكليزي ومضيفه اشبيلية الاسباني في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري ابطال اوروبا لكرة القدم .

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، عجز الفريقين عن التهديف على مدار 90 دقيقة ليتأجل حسم اسم الفريق المتاهل الى مباراة الاياب في 13 آذار المقبل على ملعب اولدترافورد.



وكان اشبيلية الطرف الأفضل طوال أحداث المباراة، بيد أنه اصطدم بتألّق حارس مانشستر يونايتد دافيد خيا.



وسيكون اشبيلية امام فرصة للعبور في حال اكتفى في لقاء العودة بنتيجة التعادل الايجابي، فيما يتعين على مانشستر يونايتد ضرورة تحقيق الفوز إذا أراد مواصلة مشواره في المسابقة الاوروبية الأعرق، التي توج بلقبها في ثلاث مناسبات. سيريانيوز 2018-02-21 20:03:01 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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