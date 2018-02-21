نجح شاختار دونيتسك الأوكراني في تحويل تاخره بهدف الى فوز 2-1 على ضيفه روما الإيطالي في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب دونباس آرينا.

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وتقدم روما في النتيجة عبر جنكيز أوندير بنهاية الشوط الأول.



وتعادل فيريرا لشاختار في الدقيقة 53 قبل أن يضيف فريد الهدف الثاني عند الدقيقة 70.



وبهذه النتيجة تأجل حسم الفريق المتأهل لربع النهائي حتى مباراة العودة والتي ستقام على ملعب الأولمبيكو دي روما بعد أسبوعين.



ونجح النجم التركي الشاب جنكيز أوندر في وضع روما في المقدمة بعد تمريرة من دجيكو لأوندر الذي انفرد بمرمى بياتوف ووضع الكرة بيسراه داخل الشباك لينتهي الشوط بتقدم للضيوف.



وتمكن فيريرا في تحقيق هدف التعادل للفريق الاوكراني، بعد كرة مرتدة وسريعة لُعبت من قلب الدفاع لفيريرا الذي تفوق على مانولاس على صعيد السرعة وانفرد بمرمى آليسون ليلعبها من تحت يده لتسكن الشباك.



وعند الدقيقة 70 نجح فريد في إضافة الهدف الثاني لشاختار من ضربة حرة مباشرة بتسديدة مميزة بيسراه.