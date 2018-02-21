تأهل فريق سسكا موسكو إلى الدور ثمن النهائي للدوري الأوروبي لكرة القدم، بفوزه في إياب دور الـ32 على ضيفه ريد ستار بلغراد الصربي بهدف دون مقابل.

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وسجل الن دزاغويف هدف المباراة الوحيد في الوقت بدل عن ضائع للشوط الأول.



وكانت مباراة الذهاب انتهت بدون أهداف.



وتستكمل مباريات هذا الدور الخميس حيث تقام 15 مباراة.