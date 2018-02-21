حقق ريال مدريد فوزاً مستحقاً خارج ملعبه على ليغانيس في مباراة مؤجلة من المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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وانتزع ريال مدريد المركز الثالث من فالنسيا بعد أن رفع رصيده إلى 48 نقطة بفارق نقطتين عن الخفافيش الذين تراجعوا للمركز الرابع.



افتتح أوناي بوستينزا مدافع ليغانيس التسجيل في الدقيقة 6 قبل أن يتمكن لوكاس فاسكيز من إدراك التعادل سريعاً للريال في الدقيقة 11 وفي الدقيقة 29 تمكن البرازيلي كاسيميرو من إحراز الهدف الثاني ثم مع نهاية المباراة سجل القائد سيرخيو راموس ثالث أهداف العملاق المدريدي من ركلة جزاء.



وهذا هو الفوز الرابع عشر لريال مدريد مقابل 6 تعادلات وأربع هزائم علماً بأنه أحرز حتى الآن 58 هدفاً ودخل مرماه 27، ويبتعد حامل اللقب حالياً بفارق 14 نقطة عن برشلونة المتصدر.

من جانب استمر ليغانيس في المركز ال13 برصيد 29 نقطة بعد أن تلقى خسارته الـ11 هذا الموسم.