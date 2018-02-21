أجرى نائب وزير الدفاع الروسي الجنرال الكسندر فومين ونائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا عزالدين رمزي مباحثات حول سوريا, حيث اتفقا على ضرورة تنشيط جهود تشكيل لجنة دستورية بسوريا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان نشرته وسائل اعلام, أن الجانبين ناقشا الخطوات التي يتوجب اتخاذها لتنفيذ القرارات التي توصل لها مؤتمر الحوار الوطني السوري في منتجع سوتشي الروسي في 30 كانون الثاني الماضي .

وأكدت أن الجانبين اتفقا على "ضرورة تنشيط الجهود الرامية لتشكيل لجنة دستورية والبدء بالعمل على انجاز الإصلاح الدستوري في سوريا ".

ورعت روسيا مؤتمر الحوار السوري في مدينة سوتشي الروسية الشهر الماضي, والذي قاطعته "هيئة التفاوض", وخرج بالاتفاق على تشكيل "لجنة لصياغة إصلاح دستوري"، من أجل الإسهام في تسوية سياسية تحت رعاية الأمم المتحدة, حيث قال المبعوث الاممي إلى سوريا ان اللجنة ستتألف من ممثلين عن الحكومة والمعارضة.

سيريانيوز