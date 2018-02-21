أعلنت وزارة الدفاع الروسية, يوم الثلاثاء, عن تعرض المركز الروسي للمصالحة في سوريا لقصف مكثف من قبل مسلحي الغوطة الشرقية بريف دمشق.

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واشارت الوزارة, في بيان لها, نشرته وسائل اعلام روسية, الى ان "القصف لم يسفر عن سقوط ضحايا أو إصابات بين العسكريين الروس، لكن عددا من المدنيين قتلوا في نفس القصف".

واعتبر بيان وزارة الدفاع الروسية ان الوضع في الغوطة الشرقية بريف دمشق "يستمر بالتدهور".

وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أعلن في وقت سابق, أن موسكو تعمل على إعداد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي، حول الغوطة الشرقية في سوريا.

وتتواصل المفاوضات في مجلس الأمن الدولي حول مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما في سوريا للسماح بتسليم مساعدات إنسانية عاجلة وبإجراء عمليات إجلاء طبي.

وتواصل قوات الجيش النظامي, عمليات القصف الجوي والصاروخي والمدفعي في الغوطة الشرقية بريف دمشق محققةً تقدماً, فيما أدت عمليات القصف إلى مقتل وجرح العشرات في قرى وبلدات غوطة دمشق, مع وصول ارتال عسكرية كبيرة تضم آليات ثقيلة وشاحنات تحمل دبابات وراجمات صواريخ توجهت إلى محيط الغوطة الشرقية استعدادا لبدء هجوم كبير في المنطقة.

وتخضع بلدات الغوطة, التي تعاني من الحصار منذ العام 2012, لسيطرة عدة فصائل معارضة أبرزها "جيش الإسلام", "فيلق الرحمن", طوال معظم فترات الصراع .

وتعد منطقة الغوطة من ضمن الدول المشمولة في اتفاق مناطق خفض التصعيد والذي توصلت إليه الدول الضامنة خلال اجتماع استانا منذ أيلول الماضي.