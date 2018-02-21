القت السلطات اللبنانية القبض على سوري لانتمائه الى تنظيم "الدولة الاسلامية " (داعش) والتخطيط لعمل ارهابي, , كما اعتقلت اخرى بتهمة ترويج المخدرات.

وافادت (الوكالة الوطنية للاعلام ) ان "المديرية العامة للأمن العام أوقفت سوريا ,وتبين بالتحقيق معه إعترف بما نسب اليه، بأنه تعرف على امرأة من جنسية اجنبية، وأصبحا يتبادلان القنوات التابعة لتنظيم (داعش) حيث نجحت الاخيرة بتجنيده لصالح التنظيم وأقنعته بفكره، وبدات تحثه على الجهاد في سبيل الله من خلال تنفيذ عملية امنية في لبنان , الى ان أقنعته بذلك وربطته بأحد المسؤولين الامنيين في تنظيم (داعش) ".



من جهة اخرى, اشارت الوكالة اللبنانية الى ان الجهات المختصة اوقفت سورية بتهمة ترويج المخدرات في حي السلم



وسبق ان القت السلطات اللبنانية القبض على سوريين متهمين بالعمل لصالح تنظيمات ارهابية، أو بتهم اخرى كترويج المخدرات والسرقة والقتل والسطو والدخول بشكل غير شرعي الى الاراضي اللبنانية.

ويعد لبنان من أكثر الدول استقبالا للاجئين السوريين، إذ تجاوزت أعدادهم أكثر من مليون، بحسب الأمم المتحدة, لكنه تراجع في الفترة الاخيرة الى اقل من مليون لاجئ، لاول مرة منذ 2014.