تعرضت عدة مناطق بالغوطة الشرقية المحاصرة بريف دمشق, يوم الاربعاء, لغارات ليلية متواصلة, اسفرت عن سقوط عشرات الضحايا, وخروج مشفى ومركزين طبيين وفرن آلي عن الخدمة.

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وذكرت مصادر معارضة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان الجيش النظامي قصف مدينة دوما بعشرات الصواريخ مما اسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وأشارت المصادر الى ان القصف في دوما اسفر عن خروج مشفى اليمان الطبي.

كما خرج المشفى الاسعافي ببلدة مديرا ومركز الرحمة الطبي والفرن الالي في بلدة حزة عن الخدمة بالغوطة نتيجة القصف الجوي.

واضافت المصادر ان قصف جوي استهدف بلدات حمورية وعين ترما و عربين سقبا بالغوطة.

من جهتها, تحدثت مصادر مؤيدة ان سلاح الجو شن غارات ليلية على عين ترما والشيفونية وحمورية وكفربطنا وحرستا بالغوطة.

وتصاعدت الحملات العسكرية في الفترة الاخيرة على الغوطة, وسط دعوات دولية بوقف القتال وانهاء العنف وفرض هدنة والسماح لدخول مساعدات انسانية للمنطقة.

وكان المسؤول السياسي بجماعة "جيش الإسلام", محمد علوش اعلن في وقت سابق اليوم ان الوساطة جارية بين المعارضة وروسيا بشأن الاعلان عن الهدنة في منطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق.

ودعت روسيا الى عقد اجتماع طارئ غدا الخميس في مجلس الامن الدولي بشأن مناقشة الوضع في منطقة الغوطة الشرقية, وذلك عقب اعلان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، ان بلاده تعمل على إعداد مشروع قرار في المجلس حول الغوطة.

وتواصل قوات الجيش النظامي, عمليات القصف الجوي والصاروخي والمدفعي في الغوطة الشرقية بريف دمشق محققةً تقدماً, فيما أدت عمليات القصف إلى مقتل وجرح العشرات في قرى وبلدات غوطة دمشق, مع وصول ارتال عسكرية كبيرة تضم آليات ثقيلة وشاحنات تحمل دبابات وراجمات صواريخ توجهت إلى محيط الغوطة الشرقية استعدادا لبدء هجوم كبير في المنطقة.

وتخضع بلدات الغوطة, التي تعاني من الحصار منذ العام 2012, لسيطرة عدة فصائل معارضة أبرزها "جيش الإسلام", "فيلق الرحمن", طوال معظم فترات الصراع .

وتعد منطقة الغوطة من ضمن الدول المشمولة في اتفاق مناطق خفض التصعيد والذي توصلت إليه الدول الضامنة خلال اجتماع استانا منذ أيلول الماضي.