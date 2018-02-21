يواصل الجيش التركي, يوم الاربعاء, عملياته العسكرية في عفرين في إطار عملية "غصن الزيتون" التي انطلقت منذ 20 الشهر الماضي, في وقت كشف الجيش التركي عن حصيلة قنلى "الارهابيين" منذ بدء الحملة.

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وذكر الجيش التركي, في بيان, نشرته وكالة (الاناضول), ان "عدد الإرهابيين الذين جرى تحييدهم منذ انطلاق عملية "غصن الزيتون" في منطقة عفرين بلغ 1780".

وأوضح البيان أنّ "القوات المشاركة في عملية غصن الزيتون، حيّدت 65 إرهابيا خلال آخر 24 ساعة".

وبحسب الوكالة, فان قوات عملية "غصن الزيتون" استعادت قرية فيركان الواقعة شمال شرق عفرين من التنظيمات الإرهابية

وفي سياق متصل, أوضحت الوكالة ان "المدفعية التركية استهدفت مواقع للارهابيين في عفرين, ردا على استهداف مسلحي تنظيمي "ب ي د/ بي كا كا" و"داعش" ، مدينة قرقخان بولاية هاتاي جنوبي تركيا بقذائف مدفعية".

من جهتها, اعلنت قوات "سوريا الديمقراطية" (قسد), في بيان, نشر عبر موقعها الالكتروني, ان الجيش التركي قصف جويا ومدفعيا بلدة جنديرس وقرية تل سلور , مع معارك على محاور البلدتين.

واضاف البيان ان قصف جوي ومدفعي من الجيش التركي استهدف قرية عرب ويران ومحيطها, مع اشتباكات عنيفة, كما دارت معارك في محور بلبلة بعرفين.

بدورها, أفادت وسائل اعلام كردية ان معارك دارت بين المقاتلين الأكراد والجيش التركي في محيط قرية عرب ويران التابعة لناحية شرا

كما دارت معارك, بحسب المصادر, في قرية تل سلور التابعة لمنطقة جندريسه بمنطقة عفرين.

وفي سياق متصل, ذكرت وكالة (سانا) ان الجيش التركي قصف بالمدفعية والصواريخ مدينة عفرين ما أسفر عن إصابة عائلة واحدة في حي الاشرفية مؤلفة من مدني وأطفاله الأربعة بجروح ".

وأشارت الوكالة الى ان "الجيش التركي واصل استهدافه بمختلف أنواع الأسلحة المنازل والمزارع والبنى التحتية في نواحي وقرى عفرين ما أدى إلى إلحاق دمار كبير فيها ".

وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اعلن, يوم الثلاثاء, ان قوات "غصن الزيتون" ستفرض حصاراً على منطقة عفرين بريف حلب في الأيام المقبلة.

ويقوم الجيش التركي بعملية عسكرية، منذ 20 كانون الثاني الماضي، أطلق عليها عملية "غصن الزيتون"، والتي يقول إنها تستهدف المواقع العسكرية لتنظيمي "داعش" و"ب ي د/بي كاكا" في عفرين, مؤكداً انها ستنتهي بمجرد القضاء على "الارهابيين".

وأعلنت تركيا ان عملياتها في عفرين ستنتهي مجرد القضاء على "التنظيمات الارهابية" فيها, لكنها ألمحت وهددت بان عملياتها ستمتد الى منبج وشرق الفرات وادلب, في حين توعدت قوات "قسد" انقرة من امتداد العمليات التركية.