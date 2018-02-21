سيريانيوز :: ريابكوف فرض هدنة انسانية في الغوطة الشرقية سيتقرر في مجلس الامن

وونقلت وكالة انترفاكس الروسية عن ريابكوف قوله ردا على سؤال حول موقف روسيا من موضوع فرض هدنة إنسانية في الغوطة الشرقية , انني" اعتقد أن هذا الموضوع سيحل أيضا وستتعلق الأمور بكيفية سير العمل لاحقا في مجال صياغة مشروع القرار( حول المسائل الإنسانية في سوريا)".

تتواصل المفاوضات في مجلس الأمن الدولي حول مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما في سوريا للسماح بتسليم مساعدات إنسانية عاجلة وبإجراء عمليات إجلاء طبي.

وتواصل قوات الجيش النظامي,عملياتها العسكرية في الغوطة الشرقية بريف دمشق محققةً تقدماً, فيما أدت عمليات القصف إلى مقتل وجرح العشرات في قرى وبلدات غوطة دمشق.

وأكد ريابكوف أن موقف الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى، من الوضع الإنساني في الغوطة الشرقية ، يعتبر مثالا صارخا "للمعايير المزدوجة", مضيفا "لقد تحولت المسائل الإنسانية، بما في ذلك المساعدات الإنسانية ووصولها إلى محتاجيها ، إلى أكثر الأمثلة الصارخة المعبرة عن المعايير المزدوجة من جانب الولايات المتحدة وشركائها في التفكير حول الملف السوري بأكمله".

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسية "كل يوم نرى كيف تقوم واشنطن بشكل انتقائي ووقح بطرح المسائل الملائمة لها من ناحية ممارسة الضغط على دمشق وفصلها عن الأوضاع الأخرى المشابهة التي تخلق الإزعاج للأمريكيين لأسباب مختلفة ".

وشدد على أن الجانب الروسي يلفت النظر إلى ذلك خلال كل الاتصالات وعلى مختلف المستويات.

وتخضع بلدات الغوطة, التي تعاني من الحصار منذ العام 2012, لسيطرة عدة فصائل معارضة أبرزها "جيش الإسلام", "فيلق الرحمن", طوال معظم فترات الصراع .

وتعد منطقة الغوطة من ضمن الدول المشمولة في اتفاق مناطق خفض التصعيد والذي توصلت إليه الدول الضامنة خلال اجتماع استانا منذ أيلول الماضي.

سيريانيوز

2018-02-21 08:18:34