أصيب 11 شخصاً، يوم الأربعاء، جراء سقوط قذائف صاروخية على أحياء في مدينتي درعا وإزرع.

وقالت وكالة (سانا) الرسمية ان قذائف صاروخية استهدفت أحياء الكاشف وشمال الخط والسحاري والمطار ما تسبب بإصابة 8 مدنيين بجروح بينهم نساء نقلوا على إثرها إلى المشفى الوطني ومجمع العيادات.

وأشارت الوكالة إلى أن الاعتداء أسفر عن وقوع أضرار مادية ببعض منازل المواطنين وممتلكاتهم والمرافق العامة.

كما قالت (سانا) ان 3 أطفال أصيبوا بجروح اثر سقوط قذائف صاروخية على مدينة إزرع، فضلا عن وقوع أضرار مادية في الممتلكات.

وسبق أن تعرضت عدة احياء بمدينة درعا, والخاضعة لسيطرة النظام, لسقوط قذائف صاروخية, مما اسفر عن سقوط ضحايا.

سيريانيوز