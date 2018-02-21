ألقت السلطات اللبنانية، يوم الأربعاء، القبض على سوري كان مسؤولاً عن جباية الأموال لصالح تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

وقالت (الوكالة الوطنية للإعلام) اللبنانية، انه "اثر توفر معلومات للمديرية العامة لأمن الدولة، عن تواجد أحد المشتبهين بانتمائهم الى تنظيم إرهابي في سراي طرابلس، قامت دورية بتوقيفه، حيث تبين في التحقيق أنه يدعى (سعود.م) سوري الجنسية، ويتنقل مستخدما هوية شقيقه محمد".

وتابعت الوكالة ان المتهم اعترف أنه كان مسؤولا عن جباية الأموال لصالح تنظيم "داعش" في منطقة البوكمال السورية.

ولفتت الوكالة الى تم تسليم الموقوف الى السجن المركزي في روميه، بناء لإشارة القضاء.

وسبق ان القت السلطات اللبنانية القبض على سوريين متهمين بالعمل لصالح تنظيمات ارهابية، أو بتهم السرقة والسطو والدخول بشكل غير شرعي الى الاراضي اللبنانية.

ويعد لبنان من أكثر الدول استقبالا للاجئين السوريين، إذ تجاوزت أعدادهم أكثر من مليون، بحسب الأمم المتحدة, لكنه تراجع في الفترة الاخيرة الى اقل من مليون لاجئ، لاول مرة منذ 2014.

سيريانيوز