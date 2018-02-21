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مسؤول تركي: تركيا لا تجري محادثات مباشرة مع سوريا لكن رسائلها تصل إليها
الاخبار السياسية

قال إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يوم الأربعاء إن تركيا لا تجري محادثات مباشرة مع الحكومة السورية ولكن يتم نقل رسائلها بشكل غير مباشر إلى دمشق.


 

 

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وكان وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، قال يوم الثلاثاء، أنه يمكن لحوار مباشر بين دمشق وأنقرة حل الوضع فى عفرين السورية.

وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم في كانون الثاني انه ليس لدينا اتصال مباشر مع نظام الأسد، ولكن كان هناك اتصال مع النظام قبيل انطلاق عملية عفرين عن طريق روسيا.

وفي سياق اخر, قال كالين أن أنقرة ما زالت متفائلة تفاؤلا مشوبا بالحذر فيما يتعلق بالعلاقات مع الولايات المتحدة بعد زيارة قام بها ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأمريكي إلى أنقرة الأسبوع الماضي.

وقال تيلرسون، يوم الجمعة، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي إن بلاده تقر بحق تركيا المشروع في تأمين حدودها، داعياً لتجنب الخطوات التي من شأنها تصعيد التوتر.

وتطالب السلطات التركية من الولايات المتحدة الامريكية إنهاء دعم "وحدات حماية الشعب" الكردية وعزلها عن "قوات سوريا الديمقراطية"، فضلا عن مطالبتها تلك القوات بالانسحاب الى شرق الفرات.

سيريانيوز
2018-02-21 09:26:17
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