سقط قتلى وجرحى يوم الاربعاء جراء استمرار القصف على بلدات كفر بطنا وسقبا وحزرما والنشابية وعربين وزملكا في الغوطة الشرقية بريف دمشق.

وقالت مصادر معارضة على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي ان عمليات القصف المدفعي والصاروخي والجوي من قبل قوات النظام وطائراته الحربية والمروحية وطائرات روسية استهدفت مدن وبلدات كفربطنا سقبا حزروما والنشابية وعربين وزملكا اسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

من جهتها, قالت سانا ان "وحدات من الجيش وجهت ضربات دقيقة على النقاط التي انطلقت منها القذائف التي استهدفت احياء بدمشق", لافتا إلى أنه "تم تدمير عدد من المنصات والنقاط المحصنة بمن فيها من مسلحين وعتاد حربي".

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في وقت سابق عن "قلقه العميق" من تصاعد العنف في غوطة دمشق الشرقية ، وسط أنباء عن سقوط عدد كبير من القتلى في دمشق وغوطتها خلال اليومين الأخيرين.

وواصلت القوات النظامية عملياته العسكرية في الغوطة الشرقية بالتزامن مع استقدامها تعزيزات عسكرية تنذر بهجوم وشيك على معقل الفصائل المعارضة الأخير قرب دمشق, في حين استهدفت فصائل معارضة مناطق بدمشق وريفها بعشرات القذائف اسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

وازدادت في الآونة الأخيرة حدة عمليات قصف الجيش النظامي على مناطق في الغوطة الشرقية بريف دمشق, والتي تعاني من الحصار منذ سنوات, وسط ظروف إنسانية وصحية سيئة تعانيها المنطقة. وتخضع بلدات الغوطة, التي تعاني من الحصار منذ العام 2012, لسيطرة عدة فصائل معارضة أبرزها "جيش الإسلام", "فيلق الرحمن", طوال معظم فترات الصراع .

وتعد منطقة الغوطة من ضمن الدول المشمولة في اتفاق مناطق خفض التصعيد والذي توصلت إليه الدول الضامنة خلال اجتماع استانا منذ أيلول الماضي.

سيريانيوز