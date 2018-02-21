وجّه رئيس مجلس الوزراء عماد خميس, يوم الأربعاء, بتنظيم عقود استخدام سنوي قابلة للتجديد للمقبولين من ذوي الشهداء في الوزارات والدوائر الحكومية.

وذكرت رئاسة مجلس الوزراء على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) أن القرار جاء بناءً على الاجتماع المنفّذ من قبل لجنة القرار رقم 756 لعام 2017 .

ونص القرار على تنظيم عقود استخدام سنوية يُجدد تلقائياً لذوي الشهداء مع الإشارة إلى أن التعاقد مع ذوي الشهداء الواردة أسماؤهم ضمن لائحات لايحتاج إلى اعتماد أو شاغر.

ونشرت رئاسة مجلس الوزراء لوائح المقبولة أسماؤهم للتعاقد السنوي من ذوي الشهداء في عدة وزارات منها وزارة الصناعة, و الدفاع , والصحة , والزراعة والإصلاح الزراعي , النقل , العدل ,الشؤون الاجتماعية والعمل , السياحة , و وزارة الداخلية, الثقافة , التعليم العالي , التربية, وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك , الإعلام , الأشغال العامة والإسكان , الإدارة المحلية والبيئة.

للاطلاع على اللوائح المقبولة أسماؤهم .. اضغط على الرابط أدناه :

وكان الرئيس بشار الأسد, أصدر في كانون الثاني الماضي, مرسوماً يقضي بتمديد العمل بتثبيت العاملين المؤقتين بموجب عقود سنوية من ذوي الشهداء وعقود تشغيل الشباب, لمدة سنة إضافية.

وكان مجلس الوزراء بحث مؤخرا مشروع قانون يقضي بتمديد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 4 لعام 2017 المتضمن جواز تثبيت العاملين المؤقتين بموجب عقود سنوية من ذوي الشهداء وعقود تشغيل الشباب لمدة سنة إضافية.

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