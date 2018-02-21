أفادت وكالة الانباء (سانا), يوم الاربعاء, بوصول دفعة جديدة من "القوات الشعبية" الى منطقة عفرين بريف حلب, لمواجهة العمليات العسكرية التي تشنها القوات التركية على المنطقة منذ الشهر الماضي.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وبينت الوكالة أن "المجموعات الجديدة وصلت عبر طريق حلب-نبل إلى منطقة عفرين وذلك بعد نحو 24 ساعة من وصول الدفعة الأولى وانتشارها في النقاط والمراكز المحددة ".

كما تحدثت صفحات متخصصة بأخبار عفرين على صفحات التواصل عن دخول الدفعة الثانية من "القوّات الشعبية" الى عفرين وريفها ...

ويأتي ذلك عقب اعلان المتحدث باسم "وحدات حماية الشعب الكردية" في عفرين، ريزان حدو، إن "القوات الشعبية" دخلت عفرين بنجاح، على الرغم من قصف المدفعية التركية.

ووصلت" قوات شعبية" موالية للجيش السوري إلى عفرين بريف حلب, الثلاثاء, لدعم أهالي المدينة ضد العملية العسكرية التي يشنها الجيش التركي, إلا أن القوات الشعبية تعرضت للقصف بعد وصولها.

وسبق ان اعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ان "القوات الشعبية" تراجعت بعد أن كانت في طريقها إلى عفرين، عقب إطلاق القوات التركية نيران المدفعية عليها, مهددا بعدم السماح لأي قوة بالدخول إلى عفرين لمساندة المقاتلين الأكراد هناك.

ويأتي دخول "القوات الشعبية" للمنطقة بعدما طالبت الإدارة الذاتية الكردية في عفرين الحكومة السورية إثر إطلاق الجيش التركي حملة "غصن الزيتون" في عفرين، بالتدخل لحماية المنطقة ونشر القوات على الحدود مع تركيا.

وجاء الحديث عن دخول قوات موالية للجيش النظامي، دون الكشف عن تفاصيل الاتفاق بين النظام والأكراد، وتحديداً فيما يتعلق بتسليم اسلحة القوات الكردية، والتي كانت شرطاً من النظامي للموافقة على طلب الأكراد بدخول عفرين.

ويقوم الجيش التركي بعملية عسكرية، منذ 20 كانون الثاني الماضي، أطلق عليها عملية "غصن الزيتون"، والتي يقول إنها تستهدف المواقع العسكرية لتنظيمي "داعش" و"ب ي د/بي كاكا" في عفرين, مؤكداً أنها ستنتهي بمجرد القضاء على "الارهابيين".