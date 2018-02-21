شهدت العاصمة دمشق وجرمانا في ريفها، يوم الأربعاء، استهدفاً جديداً بالقذائف سقطت في عدة مناطق، وأسفرت عن سقوط ضحايا.

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ونقلت وكالة (سانا) الرسمية عن مصدر في قيادة شرطة دمشق قوله، ان عدد من المدنيين اصيبوا بجروح جراء سقوط قذائف هاون على منطقة باب السلام بدمشق القديمة

وذكر المصدر أن" أضراراً مادية وقعت نتيجة اعتداء بقذيفة أطلقها المسلحون على حى برزة".

وأضاف المصدر أن "قذيفتي هاون سقطت في محيط مشفى الزهراوي في حي القصاع , ما اسفر عن وقوع أضرار مادية دون وقوع إصابات بين المواطنين".

وأشار المصدر إلى أن "قذيفتي هاون أطلقتهما المجموعات المسلحة على منطقة السبع بحرات وحي أبو رمانة ما أسفر عن وقوع أضرار مادية في الممتلكات العامة والخاصة".

ومن جهتها، قالت صفحات متخصصة بمتابعة أخبار القذائف ان اكثر من 23 قذيفة سفطت على احياء بدمشق وريفها اسفرت عن مقتل شخص واصابة 6 بجروح.

وتوزعت القذائف, بحسب المصادر, في القصاع وباب توما ودمشق القديمة وباب شرقي والدويلعة وعش الورور وبرزة وأبو رمانة والسبع بحرات والملك فيصل وباب السلام وشارع حلب والغساني بدمشق وضاحية الاسد وجرمانا بريفها.

وشهدت مدينة دمشق وريفها يوم الثلاثاء استهدفاً بعشرات القذائف التي اسفرت عن مقتل نحو 40 شخصاً واصابة 54 آخرين.

وجاء استهداف العاصمة بالقذائف بالتزامن مع احتدام عمليات القصف من قبل الجيش النظامي على مناطق الغوطة الشرقية بريف دمشق, كونها منصات لإطلاق القذائف الموجهة نحو دمشق وأطرافها,مع وصول أرتال عسكرية كبيرة تضم آليات ثقيلة وشاحنات تحمل دبابات وراجمات صواريخ توجهت إلى محيط الغوطة الشرقية استعدادا لبدء هجوم كبير في المنطقة.

وبحسب مركز حميميم فان "الحديث عن الوصول إلى اتفاقيات حول وقف القتال في الغوطة الشرقية أمر مستبعد في ظل وجود تنظيم "جبهة النصرة " التي تقصف المدنيين في العاصمة دمشق عند خسارتها في المعارك البرية مع القوات الحكومية، نعتقد أن الجميع يتفق على حتمية القضاء على هؤلاء المتطرفين".