أصيب أربعة أشخاص، يوم الأربعاء، جراء سقوط قذائف صاروخية على أحياء في مدينة درعا.

وقالت وكالة (سانا) الرسمية ان قذائف صاروخية استهدفت أحياء الكاشف وشمال الخط والسحاري والمطار ما تسبب بإصابة 4 مدنيين بجروح بينهم امرأة نقلوا على إثرها إلى المشفى الوطني ومجمع العيادات.

وأشارت الوكالة إلى أن الاعتداء أسفر عن وقوع أضرار مادية ببعض منازل المواطنين وممتلكاتهم والمرافق العامة.

وسبق أن تعرضت عدة احياء بمدينة درعا, والخاضعة لسيطرة النظام, لسقوط قذائف صاروخية, مما اسفر عن سقوط ضحايا.

سيريانيوز