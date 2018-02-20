أفادت مصادر اعلامية نقلا عن مصدر مسؤول في وزارة التربية يوم الثلاثاء، عن تعطيل المدارس في منطقة جرمانا بريف دمشق يوم غدا والخميس بسبب الوضع الامني المتوتر.

وقال المصدر انه "نظراً للأوضاع الراهنة، يتوقف دوام الطلاب في جميع المدارس في مدينة جرمانا غداً و الخميس وتعاود الدوام يوم الاحد" .

وكانت سقطت 3 قذائف صاروخية يوم الثلاثاء، في محيط منطقة ساحة الرئيس بجرمانا، ادت لاستشهاد طفلة مجهولة الهوية نتيجة شظية بالرأس، واستشهاد امرأة، بالاضافة لإصابة 15 بجروح متفاوتة.

كما سقطت قذائف هاون في الأراضي الزراعية في منطقة جرمانا أدت إلى أضرار في المزروعات والآلات التي يعتمدها الفلاحون في عملية سقاية محاصيلهم وأشجارهم.

وتعيش دمشق وريفها حالة من التوتر الامني جراء استمرار سقوط القذائف, بالتزامن مع احتدام عمليات القصف من قبل الجيش النظامي على مناطق الغوطة الشرقية بريف دمشق, كونها منصات لإطلاق القذائف الموجهة نحو دمشق وأطرافها,مع وصول أرتال عسكرية كبيرة تضم آليات ثقيلة وشاحنات تحمل دبابات وراجمات صواريخ توجهت إلى محيط الغوطة الشرقية استعدادا لبدء هجوم كبير في المنطقة.

سيريانيوز