بايرن ميونخ يمطر شباك بشكتاش التركي بخماسية نظيفة ويضع قدماً بربع نهائي الأبطال اخبار الرياضة شارك

اكتسح بايرن ميونخ الألماني ضيفه بشكتاش التركي بخماسية نظيفة، الثلاثاء على ملعب "أليانز أرينا"، ضمن منافسات ذهاب دور ثمن النهائي بدوري أبطال أوروبا.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وبات وجود فريق ألماني في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا مسألة وقت بسبب الأهداف الخمسة التي سجلها بايرن ميونخ .



واستفاد بايرن ميونخ من طرد مبكر تعرض له الكرواتي فيدا (16) مدافع بشكتاش التركي، عقب عرقلة البولندي ليفاندوفسكي المنفرد، ليحقق فوزاً عريضاً على أرضه سهّل عليه المهمة في لقاء العودة في إسطنبول.



ووقع على أهداف بايرن ميونخ كل من توماس مولر (43 و66) وروبرت ليفاندوسكي (79 و88) وكينغسلي كومان (52). سيريانيوز 2018-02-20 19:57:13 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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