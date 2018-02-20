ميسي يقود برشلونة لتعادل ثمين على ملعب تشلسي بدوري أبطال أوروبا اخبار الرياضة شارك

قاد النجم الارجنتيني ليونيل ميسي برشلونة لتعادل ثمين 1-1 أمام مضيفه تشلسي على ملعب ستامفورد بريدج، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وكسر ميسي نجم برشلونة الإسباني النحس ونجح بهز شباك فريق تشيلسي الإنكليزي للمرة الأولى خلال 9 مباريات خاضها في مواجهة الفريق الأزرق في لندن.



وعانى الفريق الإسباني أمام مضيفه، وكاد ان يخرج خاسراً لولا القائمين اللذين حالا دون تحول تسديدتي البرازيلي ويليان إلى هدفين.



هدف تشيلسي على برشلونة جاء في الدقيقة 62، عن طريق ويليان أيضاً، بعد تسديدة عجز مدافعو برشلونة وحارسه تيرشتيغان عن منعها من هز الشباك.



وفي الدقيقة 75، بعد دربكة على باب منطقة الجزاء، استخلص انييستا الكرة ومررها بكل احترافية الى ميسي الذي لم يتوان عن ايداها في المرمى.



تقام مباراة الاياب في 14 آذار المقبل في برشلونة. سيريانيوز 2018-02-20 20:03:31 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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