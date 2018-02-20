قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الثلاثاء, أن قصف مدفعي تركي أجبر قوات موالية للحكومة السورية على الانسحاب، بعد محاولتها دخول عفرين شمال غرب سوريا.

ونقلت وكالة (سبوتنيك) الروسية, عن أردوغان ,قوله خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المقدوني جورجي إيفانونف أن "قواتنا أجبرت، قوات موالية للنظام السوري حاولت الدخول إلى عفرين، على الانسحاب"، مضيفا "لن نسمح لأي ميليشيا بالدخول إلى عفرين، وسنمنع ذلك ".

وتابع الرئيس التركي قائلا أن "المنظمات الإرهابية تتخذ قرارات ذاتية وخاطئة وهي ستدفع ثمن خطواتها الخاطئة غاليا".

وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان حذّر, يوم الاثنين, النظام السوري من عواقب في حال عقد اتفاقاً مع المقاتلين الأكراد ضد العمليات العسكرية التي يشنها الجيش التركي في منطقة عفرين بريف حلب.

ووصلت قوات شعبية موالية للجيش السوري إلى عفرين بريف حلب, في وقت سابق من يوم الثلاثاء, لدعم أهالي المدينة ضد العملية العسكرية التي يشنها الجيش التركي, إلا أن القوات الشعبية تعرضت للقصف بعد وصولها.

وسبق أن طالبت الإدارة الذاتية الكردية في عفرين الحكومة السورية إثر إطلاق الجيش التركي حملة "غصن الزيتون" في عفرين، بالتدخل لحماية المنطقة ونشر القوات على الحدود مع تركيا.

ويقوم الجيش التركي بعملية عسكرية، منذ 20 كانون الثاني الماضي، أطلق عليها عملية "غصن الزيتون"، والتي يقول إنها تستهدف المواقع العسكرية لتنظيمي "داعش" و"ب ي د/بي كاكا" في عفرين, مؤكداً أنها ستنتهي بمجرد القضاء على "الارهابيين".

سيريانيوز



