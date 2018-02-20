تواصل قوات الجيش النظامي, يوم الثلاثاء, عملياتها العسكرية في الغوطة الشرقية بريف دمشق محققةً تقدماً جديداً في محور زريقية بمحيط بلدة النشابية, في حين أدت عمليات القصف إلى مقتل وجرح العشرات في قرى وبلدات غوطة دمشق.

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وأفادت مصادر موالية على مواقع التواصل الاجتماعي, أن الجيش النظامي تمكّن من تحقيق تقدم جديد في محور زريقية بمحيط بلدة النشابية وتثبيت نقاطه في تلك المنطقة مع الاستمرار في عمليات التقدم.

وأضافت أن المقاتلات الحربية استهدفت مقرات تابعة لمقاتلي "جيش الاسلام" في مدينة دوما , كما أن عدة صواريخ سقطت على بلدة مسرابا.

من جهتها, ذكرت مصادر معارضة أن عشرات القتلى والجرحى بينهم نساء وأطفال سقطوا جراء عمليات القصف الجوي و المدفعي والصاروخي على مدينة دوما وبلدتي مديرا ومسرابا وتهدم المنازل السكنية للأهالي وخروج عدد من النقاط الطبية عن الخدمة .

وأشارت المصادر إلى أن الاشتباكات والمعارك بين قوات الجيش النظامي والفصائل المسلحة ما زالت مستمرة على جبهة حزرما في الغوطة الشرقية.

ووصلت في اليومين السابقين أرتال عسكرية كبيرة تضم آليات ثقيلة وشاحنات تحمل دبابات وراجمات صواريخ توجهت إلى محيط الغوطة الشرقية استعدادا لبدء هجوم كبير في المنطقة.

وازدادت في الآونة الأخيرة حدة عمليات قصف الجيش النظامي على مناطق في الغوطة الشرقية بريف دمشق, والتي تعاني من الحصار منذ سنوات, وسط ظروف إنسانية وصحية سيئة تعانيها المنطقة.

وتخضع بلدات الغوطة, التي تعاني من الحصار منذ العام 2012, لسيطرة عدة فصائل معارضة أبرزها "جيش الإسلام", "فيلق الرحمن", طوال معظم فترات الصراع .

وتعد منطقة الغوطة من ضمن الدول المشمولة في اتفاق مناطق خفض التصعيد والذي توصلت إليه الدول الضامنة خلال اجتماع استانا منذ أيلول الماضي.