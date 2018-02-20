لقي 16 شخصاً حتفهم، مساء الاثنين، جراء قصف نفذته طائرات تابعة للتحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) على قرية البحرة بريف دير الزور الشرقي.

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ونقلت وكالة (سانا) الرسمية عن مصادر أهلية قولها ان "16 شخصا بينهم نساء، قتلوا بغارات ليلية نفذتها طائرات التحالف الدولي في قرية البحرة التي تبعد نحو 45 كم شمال غرب مدينة البوكمال بريف دير الزور".

ولفتت المصادر إلى وقوع عدد من الجرحى حالات بعضهم خطرة ما يجعل عدد الضحايا مرشحا للزيادة نتيجة الغارات التي تسببت بأضرار مادية ودمار كبير بمنازل المواطنين وممتلكاتهم.

ويشن طيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة منذ عام 2014، ضد تنظيم "داعش"، غارات بشكل شبه يومي على مواقع التنظيم في المناطق الخاضعة تحت سيطرته لاسيما دير الزور, ما يؤدى الى سقوط قتلى بين المدنيين جراء تلك الغارات.

وترفض الحكومة السورية عمليات التحالف ضد "داعش" بسوريا, وتصف تدخله بأنه "غير شرعي", كما توجه اتهامات متكررة له بارتكابه مجازر بحق المدنيين خلال عملياته ومحاربة من يكافح الارهاب وتدمير البنى التحتية .

ويواجه التحالف اتهامات من قبل منظمات دولية باستهداف المدنيين والبنى التحتية خلال عملياته ضد "داعش" في سوريا.

سيريانيوز