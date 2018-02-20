بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الباكستاني خواجة محمد آصف, يوم الثلاثاء, الوضع في منطقة عفرين في سوريا.

وذكرت وسائل إعلامية أن وزير الخارجية الروسي أكد خلال لقائه نظيره الباكستاني خواجة محمد آصف، أن "حل مشكلة عفرين يكمن في الحوار المباشر بين أنقرة ودمشق".

وياتي ذلك عقب انباء عن اعتزام قوات موالية للنظام السورية الدخول الى عفرين, فيما نفت تركيا ذلك, واكدت ان اتصالاتها مع روسيا وايران عرقل ذلك.

وأوضح لافروف أنه "بخصوص عفرين، نحن نقف بحزم إلى جانب حل جميع القضايا المتعلقة ذات الصلة، لكن تلك الحلول يجب أن تتم في إطار وحدة أراضي سوريا".

وأعرب عن قناعته بأن "المصالح المشروعة لضمان أمن تركيا يمكن أن تتحقق بشكل كامل من خلال الحوار المباشر مع الحكومة السورية".

وتابع "روسيا ترفض محاولات القوى الخارجية، لاستغلال الوضع في عفرين، للتوصل إلى أهداف جيوسياسية".

وتشهد منطقة عفرين عمليات عسكرية متواصلة تشنها القوات التركية بالتعاون مع فصائل "الجيش الحر" ضد القوات الكردية وعناصر "قسد" منذ 20 الشهر الماضي.

وأعلنت تركيا أن عملياتها في عفرين ستنتهي مجرد القضاء على "التنظيمات الإرهابية" فيها, لكنها ألمحت وهددت بان عملياتها ستمتد إلى منبج وشرق الفرات وادلب, في حين توعدت قوات "قسد" أنقرة من امتداد العمليات التركية.

وتخضع منطقة عفرين القريبة من الحدود السورية التركية لسيطرة "وحدات حماية الشعب الكردية"، التي تعتبرها تركيا ذراعاً لحزب العمال الكردستاني المصنف إرهابي.

سيريانيوز