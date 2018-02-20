أوعزت قيادة هيئة الأركان الروسية، بإيقاف اشارات اتصال الجيل الثاني والثالث في القاعدتين الروسيتين بسوريا، وكل منطقة تتواجد فيها قوات روسية.

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وذكرت الصفحة الرسمية لقاعدة "حميميم" عبر "فيسبوك" يوم الثلاثاء، انه سيتم وقف إشارات الاتصال 2G و3G في القاعدتين الروسيتين حميميم وطرطوس في سوريا أو أي منطقة تتواجد فيها القوات الروسية .

وبينت القاعدة ان ذلك جاء على خلفية هجمات الطائرات المسيرة، التي يمكنها تتبع إشارات معينة عن طريق رقم الهاتف.

وكانت معلومات متطابقة من مصادر عدة قالت في 6 كانون الثاني الماضي، ان طائرات من دون طيار حلقت فوق مطار حميميم العسكري في اللاذقية وان الدفاعات الروسية تصدت لها وأسقطت احدها، وذلك بعد نحو أسبوع من تعرض المطار لقصف أسفر عن قتلى وخسائر مادية.

ولفتت قاعدة حميميم، الى انه سيتم تجهيز غرفة للإنترنت في حميميم، تضم 30 كمبيوترا من أجل اتصال العسكريين بأقاربهم، بالإضافة إلى غرفة مماثلة في طرطوس، فيها 5 مقاعد بحلول 1 تموز.

يشار إلى ان القوات الروسية اتخذت من قاعدة "حميميم" مقراً لها، عقب مباشرتها عملية عسكرية في سوريا منذ 2015، وذلك لتقديم الدعم للجيش النظامي عبر الضربات الجوية المستهدفة لمواقع المسلحين، كما وقعت اتفاقاً مع السلطات السورية لتوسيع قاعدتها في طرطوس لمدة 49 عاماً.

سيريانيوز