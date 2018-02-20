أعلنت المؤسسة العامة لكهرباء حلب، يوم الثلاثاء عن عودة التيار الكهربائي إلى المحافظة، بعد انقطاع عام استمر لأقل من أربع ساعات.

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ونقلت وكالة (سانا) الرسمية عن مدير المؤسسة العامة لكهرباء حلب محمد عمر الصالح قوله ان "الانقطاع حدث عند الساعة 47ر9 من صباح اليوم، نتيجة عطل فني طارئ على خط ال 230 كيلو فولت المغذي لحلب وذلك في المنطقة الواقعة بين خناصر ومدينة حلب".

وأضاف الصالح أنه "فور حدوث العطل توجهت ورشات الإصلاح الفنية إلى مكان حدوثه وباشرت على الفور بإجراء الإصلاحات والصيانات المطلوبة، وأنجزت مجمل الأعمال وتمت إعادة التيار الكهربائي إلى حلب عند الساعة 15ر1 من بعد ظهر اليوم ".

وكانت الكهرباء انقطعت صباح الثلاثاء، بسبب عطل على أحد خطوط التغذية الكهربائية للمدنية.

وكانت مدينة حلب تعرضت في كانون الثاني لانقطاع في التيار بسبب عطل فني تعرضت له خطوط النقل في المنطقة الواقعة بين الشيخ هلال واثريا بمحافظة حماة, قبل ان تعود الكهرباء الى وضعها الطبيعي.

وتم البدء مؤخرا بتشغيل محطة تحويل كهرباء بستان القصر لتغذية الأحياء الشرقية في حلب بالطاقة الكهربائية.

وكان وزير الكهرباء اعلن في تشرين الثاني الماضي عام 2017 عن عودة التيار الكهربائي الى مدينة حلب بعد انقطاع دام 4 سنوات، موضحاً ان عملية تغذية الكهرباء لمحافظة حلب تمت عن طريق الخط البديل حماة – السلمية حلب.

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