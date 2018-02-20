تواصلت حملة تصعيد القصف الجوي والمدفعي والصاروخي, يوم الثلاثاء, على منطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق, مما اسفر عن سقوط العشرات مابين قتيل وجريح .

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وذكرت مصادر معارضة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان عشرات الضحايا بينهم اطفال سقطوا جراء قصف شنه طيران الجيش النظامي على عدة مناطق بالغوطة.

وتركز القصف في مناطق زملكا ودوما ومسرابا واوتايا وحرستا وبيت سوى وعربين, بحسب المصادر.

من جهتها, تحدثت مصادر ميدة ان الجيش النظامي استهدف مواقع للمجموعات المسلحة في الغوطة تركزت في النشابية ومسرابا وعين ترما وكفربطنا وحمورية والشيفونية ودوما وزملكا وحوش الفضائية.

وافادت معلومات متطابقة بحدوث معارك بين الجيش النظامي ومقاتلي المعارضة المسلحة على جبهات بلدة الزريفية بالغوطة.

ووصلت في اليومين السابقين أرتال عسكرية كبيرة تضم آليات ثقيلة وشاحنات تحمل دبابات وراجمات صواريخ توجهت إلى محيط الغوطة الشرقية استعدادا لبدء هجوم كبير في المنطقة.

وازدادت في الآونة الأخيرة حدة عمليات قصف الجيش النظامي على مناطق في الغوطة الشرقية بريف دمشق, والتي تعاني من الحصار منذ سنوات, وسط ظروف إنسانية وصحية سيئة تعانيها المنطقة.

وتخضع بلدات الغوطة, التي تعاني من الحصار منذ العام 2012, لسيطرة عدة فصائل معارضة أبرزها "جيش الإسلام", "فيلق الرحمن", طوال معظم فترات الصراع .

وتعد منطقة الغوطة من ضمن الدول المشمولة في اتفاق مناطق خفض التصعيد والذي توصلت إليه الدول الضامنة خلال اجتماع استانا منذ أيلول الماضي.