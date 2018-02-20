دي ميستورا : تصاعد القتال في الغوطة قد يجعلها "حلباً ثالثة" الاخبار المحلية شارك

حذر الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا, يوم الثلاثاء, من احتمال في ان تصبح الغوطة الشرقية المحاصرة بريف دمشق "حلباً ثانية", على خلفية تصاعد عمليات العنف بالمنطقة.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وقال دي ميستورا, في تصريح لوكالة (رويترز), إن تصعيد القتال في الغوطة الشرقية السورية المحاصرة قد يجعلها ”حلبا ثانية". وازدادت في الآونة الأخيرة حدة عمليات قصف الجيش النظامي على مناطق في الغوطة الشرقية بريف دمشق, والتي تعاني من الحصار منذ سنوات, وسط ظروف إنسانية وصحية سيئة تعانيها المنطقة. ووصلت في الايام الثلاثة الماضية أرتال عسكرية كبيرة تضم آليات ثقيلة وشاحنات تحمل دبابات وراجمات صواريخ توجهت إلى محيط الغوطة الشرقية استعدادا لبدء هجوم كبير في المنطقة. وتخضع بلدات الغوطة, التي تعاني من الحصار منذ العام 2012, لسيطرة عدة فصائل معارضة أبرزها "جيش الإسلام", "فيلق الرحمن", طوال معظم فترات الصراع . وتعد منطقة الغوطة من ضمن الدول المشمولة في اتفاق مناطق خفض التصعيد والذي توصلت إليه الدول الضامنة خلال اجتماع استانا منذ أيلول الماضي. سيريانيوز

2018-02-20 12:22:31 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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