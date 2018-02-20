سعر الذهب يهبط 100 ليرة.. والغرام يسجل 17400 ليرة الاخبار الاقتصادية شارك

شهد سعر الذهب، يوم الثلاثاء، انخفاضاً بلغ معه غرام الـ21 قيراط سعر 17400 ليرة.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وحددت الجمعية الحرفية للذهب وصناعة المجوهرات سعر غرام الذهب من عيار 21 قيراط بـ17400 ليرة للمبيع، وبـ17300 ليرة للشراء. وحددت سعر غرام من عيار 18 قيراط 14915 ليرة للمبيع، و14815 ليرة للشراء. وكان غرام الـ21 قيراط سجل يوم الاثنين سعر 17500 ليرة. سيريانيوز

2018-02-20 07:44:54 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





طباعة المقال

ارسل الموضوع الى صديق

شارك بالتعليق