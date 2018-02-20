10 نصائح تحمي هاتفك من ارتفاع حرارته... تعرف إليها! علوم وتكنولوجيا شارك

يعاني معظم الناس من ارتفاع حرارة هواتفهم لأسباب عديدة ومتنوعة، الأمر الذي يرى فيه البعض خطراً ما يسبب لهم القلق ومحاولة تفادي ذلك.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا ولتجنب حدوث ذلك مع هاتفك المحمول، قدم موقع "عربي تك"، بعض النصائح التي تساعد في تفادي ارتفاع حرارة الهاتف، أهمها: تجنب ترك الهاتف الذكي في وسط مرتفع الحرارة، مثل تركه داخل السيارة في فصل الصيف، او تعريضه لضوء الشمس المباشر لوقت طويل. عليك القيام بفصل الشاحن من الجهاز و تحقق من اغلاق اي تطبيقات قيد التشغيل، و ذلك عند ارتفاع حرارة الجهاز اثناء الشحن، ثم بعد ذلك انتظر حتى يبرد هاتفك الذكي، ثم ابدأ في شحنه من جديد . استخدام كابل USB معتمد من الشركة المصنعة للهاتف، و ذلك لتجنب سخونة الجهاز لان كابل USB المقلد يؤدي الى سخونة الجزء السفلي من الهاتف اثناء الشحن . لا تستخدم التطبيقات التي تتطلب المزيد من الطاقة لفترات طويلة جدا، حيث يمكنك تحديد ذلك من خلال الاعدادات او من خلال التطبيقات المتخصصة في مراقبة اداء البطارية . عدم القيام بتشغيل الالعاب القوية ذات الجودة العالية على هاتفك، لان هذا الامر يؤدي الى استنزاف طاقة الهاتف بسرعة كبيرة، كما انه يؤدي الى رفع درجة حرارة الهاتف، لذا يجب استخدام الالعاب بصورة معقولة . عدم استخدام اقصى سطوع للشاشة اثناء مشاهدتك لفيلم او مقطع فيديو لمدة زمنية طويلة، فاحرص على ضبط السطوع على قيمة متوسطة . تحديث كل من بتحديث كل من التطبيقات و النظام في هاتفك لاخر اصدار، لانه في الكثير من الاحيان تأتي هذه التحديثات بحل لبعض المشاكل المتعلقة بالطاقة . الغاء تنشيط بعض المزايا عند عدم حاجتك لها، كايقاف wifi و كذلك البلوتوث و الـ GPS . تجنب تحديث او تشغيل اي من التطبيقات في الخلفية، اثناء تسجيل الفيديو لمدة طويلة بالدقة العالية، لان هذا الامر قد يؤدي الى ارتفاع حرارة الهاتف الخاص بك . التأكد من عدم وجود مشاكل او اعطال في البطارية الخاصة بهاتفك، لان هذا الامر كذلك يؤدي الى سخونة الهاتف . سيريانيوز

2018-02-20 07:37:46 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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