تواجه شركة "انتل" 32 دعوى قضائية جراء ثغرتي معالجات Meltdown وSpectre، اللتين ساهمتا في الكشف عن المشكلات الأساسية في تصميم المعالج على مدى العشرون عام الماضية.

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وقال موقع theverge، ان انتل تواجه 30 دعوى جماعية من المستهلكين ودعوتين من المستثمرين منذ 15 شباط 2018.

وبين الموقع، ان دعاوى المستهلكين الجماعية تهدف فلحصول على تعويضات مالية والإنصاف، في حين أن الدعاوى الاستثمارية تدعي أن الشركة وبعض المسؤولين انتهكوا قوانين الأوراق المالية، من خلال الإدلاء ببيانات حول منتجات إنتل والضوابط الداخلية التي اتضح كذبها بعد الكشف عن الثغرات الأمنية.

وتواجه شركة "إنتل" أيضا دعاوى من ثلاثة مساهمين قاموا برفع دعاوى ثانوية يزعمون فيها أن بعض أعضاء مجلس الإدارة والضباط في الشركة فشلوا في اتخاذ إجراء فيما يتعلق بالتداول الداخلي المزعوم، ويبدو أن هذه الادعاءات تتعلق بما كان تم إثارته حول مبيعات أسهم الرئيس التنفيذي لشركة "إنتل" براين كرزانيتش، بحسب الموقع.

وقد كافحت "إنتل" لحل مشاكل معالجاتها التي تسببت فيها ثغرة Spectre، حيث تسببت التحديثات الأولية إعادة تشغيل متكررة على بعض الأجهزة. واضطرت مايكروسوفت أيضًا لإصدار تحديث ويندوز طارئ لتعطيل حلول إنتل غير الجيدة لثغرة Spectre. وقد استأنفت إنتل الآن إصدار تحديثات البرامج الثابتة لمعالجات Skylake، في حين أنها لا تزال تختبر تحديثات لمعالجات Broadwell، معالجات Haswell وعدد من المعالجات الأخرى. كما تقوم الشركة بتوسيع برنامج مكافآت المشكلات للتأكد من اكتشافها لهذا النوع من المشاكل الأمنية في وقت أقرب في المستقبل.

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