كشفت تقارير متخصصة، أن "فيسبوك" يستعد لإطلاق مكبرات الصوت الذكية الخاصة به، اعتباراً من تموز القادم.

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ونشر Digitimesتقريراً جاء فيه ان جهاز فيسبوك المعروف باسم “Portal” سيأتي بميزة محادثات الصوت والفيديو، وعلى الأرجح سيأتي بإصدارين يحملان حاليًا أسماء رمزية“”Aloha و”Fiona” وسيتوفران في شهر تموز.

وذكر التقرير ان السماعات ستحتوي على شاشات تعمل باللمس بحجم 15 بوصة، إلا أن إحدى الاجهزة ستكون متوفرة بجودة أعلى (مثل Google Home وGoogle Home Max)، وسيتضمن جهاز Portal ميزة الأوامر الصوتية وميزة التعرف على الوجه لتحديد المستخدمين.

ومن المتوقع أن تلك الأجهزة لن تكون لمواقع التواصل الاجتماعي والدردشة فقط، حيث أن "فيسبوك" لديها عقود ترخيص موسيقى مع Sony وUniversal.

يشار إلى أن العديد من التفاصيل تم تسريبها في العام الماضي عن جهاز Portal الذي يتوقع أن يكون المنافس الأول لسماعات Amazon Echo.

سيريانيوز