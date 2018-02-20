رفضت شركة "فيسبوك" سحب تطبيق مراسلات الأطفال الجديد “ماسنجر كيدز”، متجاهلة انتقادات وجهت لها.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وقال موقع "فولت" ان منتقدي التطبيق يرون أنه "فخ" يجذب الأطفال للانخراط في مجتمع وسائل التواصل الضار، ويربطهم بـ"فيسبوك" أكثر من اللازم.

وقالت حملة أمريكية تهدف لمنع استخدام الأطفال في أهداف تجارية، إنه "من المقلق أن فيسبوك يسوق بقوة لماسنجر كيدز للمزيد من الأطفال".

وتقول "فيسبوك" إنها استعانت بآراء مجموعة من الخبراء التربويين، بينهم أكاديميون وأولياء أمور، قبل إطلاق التطبيق، إلا أن منتقدين يقولون إن أكثر من نصف هؤلاء الخبراء لديهم "روابط مالية" بالشركة.

ويسمح التطبيق الذي صدر مؤخرا على جميع الهواتف الذكية، للأطفال دون الـ13 عاما، بمراسلة أصدقائهم وعائلاتهم، ويمنع ظهور أي إعلانات، كما يمنح الصلاحية للوالدين بالتحكم في قائمة من يمكن التحدث لهم.

سيريانيوز